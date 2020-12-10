【專家點評】鄧建初：短炒要練操盤技巧　一朝發達不切實際

不少散戶炒股，都想一朝發達，贏了錢固然信心大增，乘勝追擊。在貪婪驅使下，愈高愈追，兼且愈買愈大，終於「上得山多終遇虎」，變成一鋪清袋。輸錢皆因贏錢起，正是涉足股票市場必經的一個心路歷程，然而可否因此得到教訓而學會了控制自己的心魔，那又是另一個層次了。愈買愈大是倒轉金字塔的投機方法，高位一回頭就很容易由贏變輸，遇着急瀉的股票更會輸得一敗塗地。

各有前因莫羨人，每個人的性格、背景都不盡相同，跟人炒作，看似容易做時難。話說有一位朋友，多年前兒子留學回港，想入金融圈內闖一闖，朋友自己也非常希望兒子能夠學好炒股技術，於是搭路安排他跟了一位金牌大經紀。朋友心想，金牌大經紀炒股技術了得，兒子跟着炒，學識了操盤技巧，以後可以贏大錢。怎知不到一年，已輸了數百萬元，遂勒令其兒子轉行，不再沾手股票。

跟着大經紀操盤，表面上看似贏面高得多吧！可是箇中境況，不足為外人道。初哥多年前就親歷其中，但並非我跟人炒，而是被一個大經紀弄得滿天神佛。這位大經紀一開始選擇了坐在我後面，孰料三年的噩夢從此展開。我買的股票，他跟風極大手掃入，並施展搭棚頂牌造假盤等等犯規操作，吸引其他散戶及經紀接貨，食胡後立即縮牌拆棚，股價因此而被打散，我持的貨也無法沽出了。因他買得太大兼頂牌動作太露骨，最終惹來了眾大行圍攻，炒股蝕多賺少，也連累我輸了數以百萬計的金錢，而客戶也埋怨為何掛牌經常難以沽出。這是筆者炒股生涯中，唯一失敗的三年。

當局者迷，旁觀者清。三年輸了多少錢，初哥懵然不知。幸好一位經紀同事好心，告知初哥實況，當頭棒喝如夢初醒，痛定思痛離開傷心地，轉往新公司亦要經歷數年後才能重拾昔日的測市水準。

跟人炒股票，其實就是俗語所謂「執輸行頭」。試想想，有人大手掃入，往往吸引一眾股民的眼球，跟風追入時已可能已上升幾格。到沽貨時，由於是大手關係，質低一至二格是等閒事，跟隨者來回計，相當於吃虧了起碼二至四價位，長期短炒操作，連使費成本，蝕底程度可想而知。所以要練好本身的操盤技巧才是上策。

萬丈高樓從地起，炒股亦然，聚沙可以成塔，長年累月贏錢，即使少少亦能積聚可觀的利潤。然而，這種耐性，自非一般散戶所能做到。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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