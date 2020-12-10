【專家點評】金曹：跌市期指減倉 後市毋須驚慌
2020年12月10日 09:00
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11月期指由10月結算24,501點勁升到26,282點，升幅1,781點，技術超買。恒指彈上2萬7千點明顯有阻力，但是否已見頂大幅回落呢？
淡友的理由是美股炒到天咁高、回落20%以上好合理，對全球股市都會有殺傷力，加上美國特朗普總統在明年1月20日正式退位之前，繼續加強針對制裁中國的力量，博取右派基層選民的支持，同時意圖為下任總統拜登挖坑，令其難以改善中美關係。
不過消息歸消息，真金白銀的成交才最值得信賴。在爆出特朗普再以與中國軍方有聯繫為藉口，禁止美國投資者投資中芯(00981)及中海油(00883)後，12月期指由高位26,932點急跌到26,257點。但市場並不見得十分驚慌，主調仍是板塊輪動，在升得較多的新經濟股及相對落後的舊經濟股之間轉換籌碼。期指這兩天由26,932點跌到26,257點，見到未平倉合約減少，表示淡友沒有追沽，反而視26,257點是平倉套利的機會，即短線炒作大概維持在26,060至26,960點區間，而11月回調到25,920點的支持力強。
至於活躍期權成交區間，12月大概是25,800至27,400點。基本上，自11月結算後變化不大，期權莊家認定12月結算難高於27,400點，而就算跌穿25,800點估計也會很快獲得支持，回到26,440至26,580點的平衡區。1月期權未算活躍，初步在25,000至27,600點，符合12月結算前難以抽升上27,600點的睇法，有可能是對角跨期策略，即反彈時Short CALL 12月27,400點，及回調時Long CALL 1月27,400點，以賺取時間值及博明年1月出現升市突破27,400點阻力。
新經濟股板塊如電動車、軟件服務或中國消費概念仍有資金支持。相關ETF可留意中國電車ETF(02845)、中國雲算ETF(02826)及中國消費ETF(02806)，今年分別上升了94%、78%及36%。如有「畏高症」，中國消費應是較受惠於內循環概念，2021年應仍有不錯的表現。如怕選錯股，但相信恒指仍有升幅，那可選恒指兩倍買槓桿(07200)，支持位在恒指25,900點或股價約8.45元，跌穿8元宜止蝕。
自美國明晟(MSCI)及英國富時羅素(FT)將A股納入國際指數，外資在中國開放金融市場的大環境下，瑞銀、摩通、高盛和摩根士丹利等均獲准收購其內地合資公司的股權，變成控股大股東。全球規模最大的對沖基金橋水基金創始人達利奧(Ray Dalio)在10月時表示，其中國基金年初至今收益高達25%，並指幾乎所有人都低估了中國市場的投資機會。
期權及程式交易專家 金曹
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