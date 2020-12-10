【專家點評】金曹：跌市期指減倉 後市毋須驚慌

11月期指由10月結算24,501點勁升到26,282點，升幅1,781點，技術超買。恒指彈上2萬7千點明顯有阻力，但是否已見頂大幅回落呢？

淡友的理由是美股炒到天咁高、回落20%以上好合理，對全球股市都會有殺傷力，加上美國特朗普總統在明年1月20日正式退位之前，繼續加強針對制裁中國的力量，博取右派基層選民的支持，同時意圖為下任總統拜登挖坑，令其難以改善中美關係。

至於活躍期權成交區間，12月大概是25,800至27,400點。基本上，自11月結算後變化不大，期權莊家認定12月結算難高於27,400點，而就算跌穿25,800點估計也會很快獲得支持，回到26,440至26,580點的平衡區。1月期權未算活躍，初步在25,000至27,600點，符合12月結算前難以抽升上27,600點的睇法，有可能是對角跨期策略，即反彈時Short CALL 12月27,400點，及回調時Long CALL 1月27,400點，以賺取時間值及博明年1月出現升市突破27,400點阻力。

自美國明晟(MSCI)及英國富時羅素(FT)將A股納入國際指數，外資在中國開放金融市場的大環境下，瑞銀、摩通、高盛和摩根士丹利等均獲准收購其內地合資公司的股權，變成控股大股東。全球規模最大的對沖基金橋水基金創始人達利奧(Ray Dalio)在10月時表示，其中國基金年初至今收益高達25%，並指幾乎所有人都低估了中國市場的投資機會。

期權及程式交易專家 金曹

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020