恒指曾挫逾200點 騰訊及滙豐偏軟

港股持續向下走，曾挫逾200點。恒生指數最多下跌215點或0.8%，低見26,287點；國企指數最新跌50點或0.4%，至10,437點；恒生科技指數亦跌91點或1.1%，報8,010點。主板成交逾396億港元。

手機設備股沽壓未止，舜宇光學科技領挫逾3%，瑞聲科技亦跌2.5%。

科網股個別發展，阿里巴巴仍跌2.5%，騰訊跌0.5%，美團跌0.07%，京東跌0.7%；小米則升1%。

重磅股亦升跌不一，中國移動跌1%，滙豐控股及香港交易所均跌0.1%；友邦保險微升0.1%。

【09:20】【港股開市】恒指跌逾100點 手機設備股受壓

恒生指數周四(10日)低開167點或0.6%，報26,335點；國企指數低開81點或0.7%，至10,407點；恒生科技指數低開97點或1.2%，報8,004點。

手機設備股顯著受壓，舜宇光學科技跌4.3%，是表現最差藍籌；瑞聲科技亦跌3.3%。大型科網股普遍向下，阿里巴巴跌2.4%；騰訊跌1.1%；美團和小米同跌1%。

本地地產股逆市靠穩，新世界發展升1.1%；新鴻基地產升0.5%。金融股個別發展，滙豐控股跌近1%，友邦保險微升。

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