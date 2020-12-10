壹傳媒股價連番異動　各界炮轟證監會查足4個月無進展

黎智英上周四(3日)被控欺詐罪，法庭拒絕保釋，即時還押至明年4月16日再訊。當日壹傳媒停牌，但上周五(4日)復牌後最高飆升1倍至0.485元，其後反覆向下收市僅升20%，報0.28元，全日成交股數達4.77億股，較停牌前交易日的成交股數1,306萬股急增逾35倍；成交額達1.7億港元。該股本周繼續異動，周三(9日)曾飆升24%至0.31元即市高位後，旋即回落至0.255元，僅升2%，收市升6%，報0.265元。

事實上，壹傳媒股價在黎智英先後兩次被捕及還押後均出現異動，但證監會卻視而不見。各界質疑壹傳媒業績虧蝕連年，黎智英又官司纏身，而股價連番異動，證監會仍未徹查及勒令停牌，有損投資者利益。

經民聯金融服務界議員張華峰稱，壹傳媒股價的波動屬史無前列，行內人對證監會遲遲未有行動均感奇怪。他更曾去信證監會投訴，該會僅獲回覆正在關注事件，未有交代是否正進行調查。張提到，每逢黎智英被捕或出庭，壹傳媒當日股價的波動會特別大，這種情況極不尋常，並指若然以往有這類情況，證監會通常很快有行動，但今次卻遲遲未有行動，他形容情況「很特殊」。

「23萬監察」發言人王國興指出，壹傳媒股價自黎智英被捕開始，至今逾4個月，不時大起大跌，股價異動實非一日半日的事，但證監會卻「歎慢板」，未有勒令停牌、亦無向公眾交代，他表示強烈不滿，同時感到非常詫異及奇怪。他表示，事態愈來愈嚴重，質疑證監會有意包庇和縱容壹傳媒，並稱現時事件已引起公眾不安，同時有損香港作為國際金融中心的聲譽和地位，促金融管理局及財經事務及庫務局主動介入調查。

另外，黎智英多年來脫手台灣資產包括賣地救亡，套現逾145億元新台幣(約40億港元)。有學者表示，壹傳媒虧蝕連連，何來再有資金承擔各項開支，資金來源亦惹猜疑。

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