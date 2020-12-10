無法忽略中國經濟　投資巨企重估投資策略

中國與其他新興市場之間的經濟表現差異愈來愈大，正在促使全球投資巨企改變對中國資產的資金配置方式。

外電報道，隨着客戶對中國資產的需求暴增，東方匯理資產管理和荷寶--分別管理着近2萬億和1,900億美元資金，正在推出專注於中國的新投資策略。此前，這些客戶主要通過全球發展中國家基金投資中國。紐約梅隆投資管理傾向於更有針對性地押注中國經濟，貝萊德則將中國稱為是「與新興市場有別的投資目的地」。

由於規模、增長率和市場深度的結合獨一無二，中國長期以來都在發展中世界獨樹一幟。但是在許多投資者看來，這個國家還沒有獨特到足以把其從整體新興市場投資組合中分離出來的地步。然而這種觀點正在日益改變，隨着中國從疫情中迅速復甦，而且成長模式日益轉向國內驅動，這種區別已經「大到無法忽略」。

根據國際貨幣基金組織，在今年與其他新興市場拉開2009年以來最大差距之後，中國經濟2021年可能會成長8.2%。該國基準股指在2020年上漲了22%，把很多競爭對手遠遠甩在了身後，人民幣就更不用說了，兌美元6.7%的漲幅在所有發展中國家貨幣中位居前列。國際投資者已向中國債券傾注了規模創紀錄的資金，晨星追蹤的大中華股票基金今年截至10月份也吸引了104億美元資金。相比之下，發展中國家基金流出239億美元資金，兩者構成了至少2007年以來的最大反差。

長期來看，數種結構性趨勢將使中國成為資產組合的一個獨特部分。其中一個趨勢是，中國穩步移除外資面臨的壁壘，並實施了幫助其國內股票和債券被納入全球基準指數的改革。另一個趨勢是，中國經濟持續從低附加值的製造業和基礎設施支出向高科技、服務和內需拉動轉型。

報道引述荷寶分析指，愈來愈多客戶在把新興市場與中國策略分開，預計這一趨勢將持續下去。為迎合這種需求，該公司在3月份成立了一支新的亞洲股票基金。中國佔該基金權重的近一半，相比之下，中國在其全球新興市場基金中的權重大約為35%。

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