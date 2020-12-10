亞開行料亞洲發展中經濟體今年GDP縮0.4%　上調中印預測

亞洲開發銀行周四(10日)發表《2020年亞洲發展展望》補充報告指出，預計亞洲發展中經濟體今年的國內生產總值(GDP)將萎縮0.4%，相較於9月時預期的跌0.7%有所調升；2021年將增長6.8%，與原預期持平，主因區內經濟正由疫情造成的影響轉向實現復甦。

由於內地和台北地區復甦速度快過預期，東亞2020年經濟增長預計將達到1.6%，2021年將維持在7%。南亞2020年GDP預計將萎縮6.1%，較9月份預計萎縮6.8%有所上調，2021年經濟增長預計將反彈至7.2%。印度是該次區域最大的經濟體，其2020年的經濟增長預期從9月預計的萎縮9%，小幅上調至跌8%，2021年保持在8%。

該行首席經濟學家澤田康幸(Yasuyuki Sawada)表示，亞洲發展中經濟體增長前景正在好轉，區內兩個最大經濟體中國和印度的增長預期已被上調。疫情依舊是最大的風險，但近期疫苗工作的進展使情況緩和，為發展中經濟體及時提供安全有效的疫苗，支持區內經濟體重新開放和恢復增長。

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