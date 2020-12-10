投資展望：2021年全球經濟穩健增長　助風險資產繼續利好

2020年以來全球股債市歡喜豐收，全球股市及新興股市連袂上漲14%左右，其中以科技股為主的納斯達克指數大升四成、表現最佳，債券類別中以全球債漲幅較大，主要受惠於全球央行積極降息寬鬆，道指指與美國國債升幅居次，但美元指數貶值超過5%。

外媒引述富蘭克林證券投資顧問表示，預期隨着多款安全且有效的新冠疫苗面世後，將帶動更多產業與區域經濟復甦，2021年全球經濟將從修復期進入到穩健增長階段，所幸全球通脹仍屬溫和，讓主要央行能延續低利寬鬆政策，有助延續全球風險性資產多頭行情。

惟隨着景氣改善及公債發行增加，美國國債孳息曲線將趨陡且長年期國債看升，債券投資宜靠攏在高收益債及新興債等高息資產。另一方面，2021年第1季消息面將關注美國拜登新人新政，預期將優先推動防疫與振興經濟，對外貿易與軍事外交關係上也將重返多邊主義，緩解地緣政治緊張情勢，而3月中國人大政協兩會將聚焦十四五規劃的內容，具備政策扶持的產業商機蓄勢待發。

該公司認為，相較於2020年科技股一枝獨秀的走勢，預期2021年第一季金融市場有機會百花齊放，美元弱勢環境下將吸引資金加速回流新興市場當地資產。該公司建議明年第1季採取「MVP」投資策略，以「Megatrend大趨勢」為核心，包括美國創新成長型股票、新興亞洲股票、中國股票型基金與伊斯蘭債券基金，搭配「Vaccine疫苗受惠」題材，看好特別股及高收益債在疫情受害產業的補漲契機，亦可透過美國與新興市場平衡型基金，穩健參與景氣復甦列車。

另一方面，新冠疫苗成功面世，但疫苗從試驗成功、獲得批准、生產到大規模接種仍需要一段時間，加上全球秋冬疫情反撲增添復甦變數，投資者樂觀中仍應保有風險意識，不妨建構「1+1投資組合Portfolio」，透過股債兼備、美元與非美元資產、以及增長與價值類股並進的策略，分散波動風險之餘亦可掌握多元輪動契機。

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