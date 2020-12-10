環球晶圓正式同意收購德國Siltronic　營收計躍居行業首位

台灣矽晶圓大廠環球晶圓已同意以37.5億歐元(約347.9億港元)收購德國同業世創(Siltronic)，合併後的企業將成為全球12吋矽晶圓市場中第2大生產業者，而若以營收計，將成為全球最大矽晶圓業者。

環球晶在聲明中表示，將支付每股125歐元，相當於Siltronic在11月27日收盤股價溢價10%的價格進行收購。

Siltronic在宣布交易協商消息時曾表示，該公司執行董事會認為此一價碼「具有吸引力且合宜」，而最大股東、持股達30.8%的德國多晶矽生產商Wacker Chemie也準備賣出持股。雙方預期，這宗交易將在2021年下半年完成。

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