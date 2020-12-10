【旅業蕭條】達美航空要求員工放更多無薪假　恐淡靜至明年

新冠肺炎疫情在各國反反覆覆，航空業仍未能脫離困境。外媒報道，達美航空(Delta)行政總裁Ed Bastian表示，由於疫情加速惡化恐持續衝擊2021年的航空需求，為減少企業成本，該公司要求員工放更多無薪假。

Bastian表示，自願無薪假計劃對於讓達美航空的復甦非常重要，在可預見的未來需要更多自願者，他懇請員工考慮自願休無薪假的意義。近期達美航空與其他航企高層警告，由於疫情持續惡化，航班預訂量將放緩，可見航空業在減少現金消耗面臨巨大挑戰。

他又指，儘管在幾周後便是聖誕節和跨年假期的旅遊旺季，但航空需求可能只有去年同期約1/3，不過新冠肺炎疫苗開始分發後，明年春季航空需求有望開始反彈。

目前，達美航空有超過4萬名員工選擇放無薪休假，其他大約有1.8萬位員工離職或退休，達美航空總員工數較疫情前大減約20%。

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