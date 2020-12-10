全球經貿戰：特朗普任內簽3900項制裁破紀錄　日均發近3項

美國總統特朗普近期頻頻對中國內地頒布各式制裁令，在其任內不止中國，傳統美國盟友亦曾為制裁對象。據統計顯示，特朗普任內採取超過3,900項制裁措施，平均每天接近3項。

特朗普向來主張美國優先，大量使用關稅、出口控制、要求非美國公民也須遵守，否則會被美處罰的二級制裁等手段制裁其他國。外媒引述前財政部制裁事務顧問Adam M. Smith統計，特朗普任內採取超過3,900項制裁措施，破盡紀錄，平均每天近3項，對象包括國家、企業、私人，甚至船隻。統計顯示，之前沒有任何美國總統在任期內每年使用超過700次制裁措施，但特朗普自2018年起濫用制裁，當年發動對中國貿易戰、退出2015年美國多數盟友支持的核武協議，並重新制裁伊朗。

此外，他上任第4天就退出TPP(跨太平洋夥伴協定)，近兩年杯葛世界貿易組織(WTO)、世界衞生組織(WHO)以及退出巴黎氣候協議、開放天空條約等。

不過，外媒分析聲稱當選美國總統的拜登人事布局來看，即使不會像特朗普一樣濫用，但制裁措施仍會是美國外交重要手段。儘管拜登強調盟友的重要性，但美國依然會繼續利用經濟、軍事力量來獲取所需，美國制裁其他國家的趨勢不會顯著緩和。

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