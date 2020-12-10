美私募基金斥561億元購海航集團旗下英邁

近年來債台高築的海航集團頻頻拋售資產。外電報道，美國私募基金Platinum Equity周三(9日)宣布，將收購海航集團旗下資訊產品代理商英邁(Ingram Micro)，交易估值約為72億美元(約561億港元)。

報道引述Platinum表示，已達成從海航集團旗下海航科技收購英邁的最終協議，預計交易將在2021年上半年完成，英邁執行長Alain Monie將在交易完成後留任，公司總部仍設在加州。這是今年迄今中國企業向海外投資者出售資產中，規模最大的一宗交易。

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