港股格局：許繹彬指港股乏力大幅反彈
2020年12月10日 10:37
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恒指周四早間向下，繼續區間上落。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美股有「歲晚收爐」之感，波幅欠奉，呈窄幅爭持，港股同樣欠缺大幅反彈的火候。
他預期，聖誕假期將至，天氣轉冷令疫情短期內難以改善，料港股未能擺脫頹勢。倘若確診數字加劇，港股跌勢必進一步擴闊，投資者必需見機行事。
他續指，宅經濟股未來仍然是最炙手可熱的板塊之一，投資者不妨留意不斷作出轉型的電視廣播(00511)。此股一向被投資者視為傳統單靠以電視廣告收益作主要收入的公司，但在這兩年間，不斷伸延至「宅經濟」範疇，如努力推廣機頂盒業務，最近更拓展一系虛擬網上推廣活動，替公司舉行開幕典禮，發布會及各類展銷等。網購是現今疫情下生活不可缺少的核心環節，Big Big Shop於今年首9個月銷量飆升5倍，反映TVB收入範圍並非單一。疫症肆虐，勢將帶動網購及網上推廣需求日益殷切，現階段電視廣播之股價相對仍算落後，值得關注。
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