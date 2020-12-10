港股格局：郭家耀指港股未脫上落格局
2020年12月10日 10:38
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美股近日高位有回吐，雖然未出現明顯轉勢，但由於年內累積升幅顯著，年底前留意會否出現獲利回吐沽盤。而內地股市亦有同樣情況，滬綜指未有明顯方向，對大市氣氛未必有幫助。港股近期保持上落格局為主，上升動力未如早前般強勁，似乎年底前，資金面未算太充裕，相信指數繼續上落市格局為主，橫行區間維持在26,000至27,000點。
新股活動近期成為市場焦點，大熱的京東健康(06618)上市後，股價表現理想，泡泡瑪特(09992)招股反應亦熱烈。不過，周四(10日)掛牌的和鉑醫藥(02142)及領地(06999)招股反應及上市表現則未如理想，或由於兩股身處的行業並非當炒主題，目前只宜保持觀望為主。至於其他新股方面，不妨留意正在招股的Vesync(02148)，公司主要從事小型家電生產及開發，並出口至美國市場，部分產品在美國網上平台銷售排名靠前，且估值相對同業為低，值得考慮參與該股IPO。
小米集團(01810)股價持續強勢，其第3季業績大致符合預期，近日亦經歷配股活動，但未影響股價走勢，很快便重拾升浪。但值得一提的是，該股最近累積升幅已多，已跑贏其他新經濟股，他對現水平追貨有保留，建議待調整至25港元水平再考慮，目前宜保持觀望。
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