【瑞通推介】舜宇投資者好淡分歧 小米未升完資金望回吐
2020年12月10日 10:39
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國新一輪紓困方案談判僵局持續，美股隔晚創新高後回落，道指收報30,068點，跌105點(或0.3%)。恒指昨最高見26,666點，收報26,502點，升198點(或0.7%)。今早一度跌逾200點，低位曾穿26,300點，其後跌幅稍放緩。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出近9,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,100萬元，反映投資者預期大市將見整固。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。
舜宇光學(02382)表示，關鍵零部件缺貨，11月出貨量數據，其中手機鏡頭、模組出貨量均錄得按年及按月跌幅，拖累股價今早裂口下跌，最多曾跌近6%，低見144.5元，其後維持約5%的跌幅，技術上，失守10天線(150.6元)。今早其認購及認沽證均有投資者吸納。
吉利汽車(00175)昨一度飆近6%至22.2元，創月內高位，全日收報21.75元，升3.8%，重越10天線。吉利上月總銷量按年升5%至15.05萬輛，按月增長7%，其中，領克品牌汽車上月銷量再創新高。此外，乘聯會公布上月國內狹義乘用車市場銷量208.1萬輛，按年增長8%，按月增長4.5%。吉利今早曾跌近3%，低見21.1元，其後跌幅收窄至約1%。昨分別有超過1,100萬元和逾80萬元淨流入其好倉和淡倉。
小米(01810)連日領漲ATMX，兼成為北水最熱捧港股，昨錄逾11億元北水淨流入，今周累計淨流入逾22億元。小米昨一度漲6.6%，高見28.1元，直逼上月盤中高見的28.4元上市高位，收升4.3%於27.5元，成交額78.68億元，是全日最高成交額股份。有券商上調小米目標價，指公司智能手機業務市場份額提升至全球前三，料將驅動股價向上，並展望未來3至5年，公司會受惠AloT(人工智能物聯網)市場逐漸進入爆發期。小米今早升1%，曾升至28.2元。輪證資金流方面，超過2,500萬元在昨日淨流出小米好倉，淡倉同日則錄逾1,200萬元淨流入。今早投資者傾向開小米淡倉，望捕捉其股價的短線調整。
近日沿20天線窄幅上落的阿里巴巴(09988)，昨收升1%於260.8元，企穩20天線，並一度重上10天線。阿里巴巴今早走低逾2%，曾跌至253元。昨有逾1,300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾100萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
舜光輕微價外、中短期購(16510)，行使價：168.8元，2021年4月到期，實際槓桿：5.1倍
舜光輕微價外、中短期沽(19870)，行使價：131.98元，2021年4月到期，實際槓桿：3.3倍
吉利價外、中短期購(18565)，行使價：25.73元，2021年5月到期，實際槓桿：4.5倍
吉利輕微價外、中短期沽(18580)，行使價：19.9元，2021年5月到期，實際槓桿：3倍
小米價外、短期購(19019)，行使價：34.03元，2021年3月到期，實際槓桿：6.2倍
小米輕微價外、中短期沽(19660)，行使價：23.8元，2021年6月到期，實際槓桿：3.6倍
阿里輕微價外、中短期購(17829)，行使價：288.888元，2021年4月到期，實際槓桿：6.5倍
阿里輕微價外、短期沽(17098)，行使價：239.9元，2021年2月到期，實際槓桿：9倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(55210)，收回價：25760點，槓桿比率：40倍
恒指熊證(69239)，收回價：26790點，槓桿比率：44.7倍
舜光牛證(63694)，收回價：132.99元，槓桿比率：7.9倍
舜光熊證(51005)，收回價：161.6元，槓桿比率：7.1倍
全場最貼吉利牛證(54217)，收回價：20.08元，槓桿比率：9.9倍
吉利熊證(61949)，收回價：23.38元，槓桿比率：8.6倍
全場最貼小米牛證(50728)，收回價：25.349元，槓桿比率：8.3倍
小米熊證(51418)，收回價：30.28元，槓桿比率：7.8倍
平醫牛證(50789)，收回價：85.8元，槓桿比率：8.7倍
阿里牛證(65876)，收回價：238.99元，槓桿比率：13.2倍
阿里熊證(66180)，收回價：273.88元，槓桿比率：11.5倍
美團牛證(68866)，收回價：270.6元，槓桿比率：14.8倍
美團熊證(68120)，收回價：297.18元，槓桿比率：17.7倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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