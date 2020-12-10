【專家點評】鄧澤堂：京東健康有利好消息　或續炒作

美國新紓困方案談判仍然膠着，拖累早前美股三大指數低開，其後在英國為國民接種新冠疫苗，以及輝瑞(PFE)和BioNTech(BNTX)的新冠疫苗有望短期內在美國獲批准緊急使用的消息帶動下，三大指數重拾升勢。

美國總統當選人拜登提名的新政府國安顧問蘇利文稱，深切關注香港民主派人士被拘捕和入獄事件。另外，有美國參議院議員致函英特爾(INTC)及英偉達(NVDA)，促交代售予中國用戶的晶片，是否有助打壓新疆人權。宜留意中美關係會否再度惡化，港股昨險守26,300點。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020