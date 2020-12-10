【專家點評】鄧聲興：微盟集團料盈利高速增長
2020年12月10日 11:00
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微盟集團(02013)主要通過微信朋友圈、QQ、騰訊新聞等騰訊媒體，向廣告商提供精準營銷服務。2019年，集團針對新興的短視訊渠道，成立了短視訊中心，提升更寬媒體流量資源的合作。微信公眾號、短視訊等私域流量程序化的投放模式，相對傳統的媒介代理效果及轉化率更好，愈來愈受到廣告商的青睞。集團股價沉寂整固了一段時間，近日開始有所異動，突破所有平均線，相信集團未來隨着短視訊等新增渠道越受歡迎，採購流量增加，推動盈利保持高速增長，為集團毛利率提供強大動力。向上阻力位為13.8元，向下支持位為9.5元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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