港股格局：蘇沛豐看好恒指1月向上突破
2020年12月10日 11:10
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恒指周四早間向下，其中剛公布11月出貨量數據的舜宇光學科技(02382)最多跌5.9%，為表現最差藍籌。
招銀國際研究部策略師蘇沛豐表示，舜宇上月手機鏡頭出貨量按月下跌19.2%，零部件缺貨的原因較令市場意外，他相信問題難短時間解決，料今月出貨量數據仍會較差，以至整個手機設備股行業短期也有回調壓力，建議待舜宇股價調整深一點才吸納。他料舜宇仍可受惠主要客戶包括三星、小米集團(01810)等智能手機市佔率上升，明年上半年走勢會好轉。
大市方面，他料今年底前大市氣氛轉趨淡靜，未必可突破區間，料恒指25,800點有支持，27,000點為短期阻力。他料市場繼續憧憬全球經濟復甦，港股1月向上突破機會大，投資者可在舊經濟股中揀選具盈利前景、但股價相對落後的股份買入，例如中國人壽(02628)等。
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