債務危機！天津物產重整方案出爐　普通債權清償或需等10年

身陷債務危機的天津物產集團於7月時獲法院受理重整申請，外電報道指，該公司最新出爐重整計劃草案，普通債權人可能短期內只能獲得小量現金受償，大部分債權將被轉股，面臨長達10年的回收期。

外電引述知情人士表示，負債逾兩千億元人民幣(下同)的大型國企天物集團已經進入司法重整程序，將一分為二，分別重組為「轉股資產平台」和「信託資產平台」，前者承接物產集團主要業務及核心資產，後者承接未納入轉股資產平台的全部資產和營運業務，通過資產營運和處置償債。

知情人士稱，普通債權中50萬元及以下部分將在法院裁定批准方案後6個月內以現金方式一次性全額清償，超出50萬元的，68%將在轉股資產平台通過債轉股予以清償，這部分股權附有10年回購條款，其中前5年不回購，第6至10年每年由戰略投資者回購20%。剩餘32%則將在信託資產平台通過信託受益權佔有率予以清償。

報道指，榮程集團將作為戰略投資者提供約25億元資金參與天物集團商品貿易板塊重整，機電汽車板塊和房產置業板塊意向戰略投資者則未在草案中予以明確。知情人士稱，重整草案引述審計報告顯示，天物集團資產總值為749.85億元，負債總額2,209.69億元；重整草案還引述償債能力分析報告的數據稱，普通債權在假定清算狀態下的清償率為9.4%。

事實上，大型國企北大方正集團、華晨汽車集團等先後因債務負擔沉重發生資金鏈斷裂，並進入司法重整程序。天物集團的重整方案，有望為市場評估中國如何市場化法治化處置國企債務危機，提供參照。

天物集團經營領域涵蓋大宗商品和現代物流，公司曾位列「2018年財富世界500強」第132位。集團自2019年4月初據悉向銀行尋求貸款展期，其債務問題的冰山一角被揭開，此後更多風險事件相繼出現。2019年底，天物集團公布了美元債交換方案和現金兌付的結果，從而成為20年來首起離岸市場上的中國國企違約。

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