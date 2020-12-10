港元拆息︰1個月升至0.25厘
2020年12月10日 11:27
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.047厘；1星期拆息報0.077厘；與樓按相關的1個月升至0.25厘；3個月企0.34厘水平。
10/12/2020
隔夜 0.04732厘
1星期 0.07750厘
2星期 0.11339厘
1個月 0.25071厘
2個月 0.28446厘
3個月 0.34857厘
6個月 0.54929厘
12個月 0.72512厘
9/12/2020
隔夜 0.04964厘
1星期 0.08310厘
2星期 0.11554厘
1個月 0.24786厘
2個月 0.27786厘
3個月 0.34196厘
6個月 0.54929厘
12個月 0.71000厘
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