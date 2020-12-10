澳新銀行：展望明年須注意刺激政策退場風險

澳新銀行(ANZ)最新發表的研究報告指出，儘管另一波新冠肺炎疫情浪潮正席捲歐洲和美國，隨着全球經濟有望在2021年強勁增長，預計身處的第4季度經濟增長放緩勢頭將是暫時的。

該行認為，2021年金融市場可能面對最重大的事件，乃經濟活動較市場預期為早地重返新冠肺炎疫情之前的水平，這將帶來政府退出刺激措施的疑慮。中國的復甦速度最快，而且很可能是第一個大幅度削減刺激措施的國家。

在許多國家，官方利率在未來幾年內不太可能變動，但是通常對政策刺激的其他方面的承諾較少。目前，該行還沒有將貨幣刺激措施的任何撤出納入發達經濟體預測。

該行又指，債券收益率預計將在2021年之前上升，但幅度不大，因為短期利率錨定了曲線的前端，而更好的全球增長環境將導致美元走軟。公允價值，流動性和雙重赤字將加劇弱勢。在這種環境下，亞太貨幣收益最大。

大宗商品價格的變化是非常積極的：增長強勁，美元疲軟以及一些主要市場的持續供應問題，對低碳經濟的投資增加將繼續使金屬需求受益，而加劇的地緣政治緊張局勢仍然是一個風險。

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