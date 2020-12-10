全球經貿戰：傳瑞士將被美國認定符合匯率操縱國標準

美國財政部預計將於未來數周公布匯率報告，據悉瑞士可能將被認定符合匯率操縱國的標準。

外媒述知情人士透露，今年以來瑞士央行為緩和瑞郎升值速度，進行大規模干預，讓瑞士符合被列為匯率操縱國的三項標準。據悉，瑞士此前已被美國列入「匯率操縱國觀察名單」中。

儘管瑞士被列為符合匯率操縱國的標準，據悉不代表瑞士將被立即制裁，不過瑞士在被列為匯率操縱國後，或需與美國進行高層會談以解決有關問題。

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