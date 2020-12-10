索尼斥92億元向AT＆T收購動漫串流服務商Crunchyroll

美國電信巨擘AT&T將以11.8億美元(約92億港元)作價，將旗下動漫串流服務商Crunchyroll出售給索尼(Sony)旗下的Funimation Global Group。這是AT&T通過出售資產來償還債務的舉措之一。

外電報道，AT&T與索尼周三(9日)發表聯合聲明表示，這筆現金交易還需得到監管部門的批准，並需滿足其他一些條件。Crunchyroll共有約550名員工，其中250名員工在美國，大部分在三藩市和洛杉磯，約200名員工在歐洲。

Crunchyroll是動漫串流服務商，擁有超過300萬的訂閱用戶。Crunchyroll還通過其他媒體和產品、包括手機遊戲和商品，為全球9000萬用戶提供服務。索尼的目標是擴大Crunchyroll內容合作夥伴的分銷渠道，並為動漫迷創造新的產品。

近年AT&T已出售數十億美元的資產，其中包括波多黎各無線業務、數據中心和位於紐約哈德遜園區的辦公樓，以籌措現金並減輕巨額債務負擔。

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