美前財長保爾森警告：美國或失金融業主導地位

美國前財長保爾森(Hank Paulson)警告，如果政界人士在與中國打交道上不採取更明智的方式，美國有可能會失去在全球金融業的主導地位，並因此失去美元首要地位的諸多好處。

曾領導高盛集團的保爾森近日在美媒發表的文章指出，美國金融業的領先地位「愈來愈受到來自國外的激烈競爭以及國內短視和適得其反的政策的挑戰」，「與此同時，中國正在努力吸引全球資本，而美國正在朝相反的方向發展。」文章呼籲當選總統的拜登政府採取避免不必要的衝突並吸引更多資本的政策。

保爾森批評了可能使合格的中國公司大範圍從美國交易所退市的努力。他寫道，這在政治上可能效果很好，但在美國尋求抵禦新冠疫情而增加舉債之際，此舉會損害中國對美元的需求。此類禁令還剝奪了美國投資者對中國快速成長的經濟進行投資的機會。

他指出，美元的當前地位幫助為政府支出提供資金，並使得美國民眾為外國商品支付更少的費用。

保爾森於兩年前便警告，中美關係走在拉起經濟鐵幕的道路上。上月他再表示，不幸的是，自己的許多預測都成了現實，並呼籲拜登政府與中國開始新一輪雙邊談判，以實現公平貿易和競爭。

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