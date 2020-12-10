【高盛推介】小米逆市連升3日 留意貼價高槓桿牛證認購證
2020年12月10日 11:38
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高盛(亞洲)有限責任公司：小米(01810)昨日升約4.7%。今早繼續上升，早上低開約0.7%後逆市反彈，最高見28.2元。現報27.55元，升約0.2%，暫時為連續第三日上升，累計至今升逾10%。小米公布，已於上周五以先舊後新形式完成配售合共10億股，所得淨額31億美元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署認沽證，本周二及本周三共錄得約1,450萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見北水繼續追捧小米，當中過去5個交易日皆錄得資金淨買入，合共約35.6億元。
與昨日情況相若，目前最高槓桿的認購證，提供的槓桿只有6倍左右。而市場上部分牛證提供的槓桿更高，更值得留意。投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上最貼價、槓桿最高之一的小米牛(69475)，與現價有約2.3元差距，收回價25.24元，行使價24.84元，換股比率10，槓桿比率9.6倍，市場上最貼價、槓桿最高(優於所有認購證)牛證之一。認購證方面可留意屬行使價28至32元間產品中，槓桿最突出的小米購(26705)，行使價31.03元，2021年02月24日到期，實際槓桿6.1倍，行使價28至32元間產品中，槓桿最高。
另一方面，行使價22.9元附近、明年三月份到期的認沽證為近期活躍條款。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出的小米沽(26524)，行使價22.88元，2021年03月08日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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