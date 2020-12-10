【理財百科】龔成：投資須求進步　如何才能突破自己？

如果大家想改變現狀，想突破環境，關鍵在於突破自己，因為當我們改變自己的心態與行為後，我們眼中的環境，以及所接觸的環境都會有所改變，因為自己往往是一切的核心，故只要能做到突破自己，就能闖出新一片天空。

● 那麼應如何改變呢？

要做的就是走出舒適圈，接觸新事物，認識新的朋友，學習新的知識，有些事因為害怕而沒有做，而這刻就要跳出去，面對新事物，走出去的一刻或許存有不安，但踏出後就能到達新世界，不單沒有不安感，更會樂在其中。

或許你經常與同一班朋友一起，這會令人感到舒服及快樂，但保持認識新朋友是必須的，這不止令我們擴闊圈子，更有助我們擴闊眼光與知識，令我們生活更豐盛。若永遠只停留在同一班朋友，久而久之會令人處同一位置中，減少了突破的可能性。

而慣常的工作環境，時間一長往往就會令再提升的空間減少，或許這已成了舒適圈，轉工轉行會帶來不安，但這正正是突破自己的機會。

很多事情未試過不會知結果，新世界是好是壞亦存有未知數，答案往往是踏進了後才知的，但若果原有的環境已經不能為我們帶來甚麼，相信放手一試，會是一個突破的機會。

● 不再停留在舒道圈

其實整個突破自己的過程中，關鍵是不再停留在舒道圈，這往往要由心態開始調整，因為當我們習慣了某事，就算每天不斷重複也不會認為有何問題。

而這種突破的一刻，就需要較大的推動力，甚至要克服恐懼，但由於突破自己不止能令自己持續進步，更是成功的關鍵，故就算是刻意迫自己突破，也是值得這樣做。

若然你在想突破的一刻停滯不前，想想過往的突破沒有想像中恐怖，想想之後的新世界多美好，想想突破後自己能力的提升，這都令你得出明白突破自己沒有想像般困難，而當你看完這篇文後，相信現在是時候突破了。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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