紫光集團風險向離岸蔓延 美元債無法償付或觸發交叉違約

內地紫光集團在岸債券的違約風險向美元債蔓延，本周到期的美元債無法按期償付料將進一步導致交叉違約，合計24.5億美元債違約凸顯公司深陷債務泥潭。

外媒引述紫光集團周三(9日)晚公告，集團將無法支付12月10日到期的4.5億美元債本金和利息，根據債券條款將構成違約。公告稱，發行人和擔保人正在研究解決當前流動性問題的辦法。

此外，公司另三只合計20億的美元債分別將於2021年、2023年和2028年到期。紫光集團公告稱，根據條款，未能償付上述美元債本金將構成交叉違約。紫光集團還確認，公司在岸人民幣債券的違約也會構成美元債的交叉違約。

紫光集團由此可能成為繼北大方正集團之後又一家境內境外債均違約的中國校企，而紫光的美元債違約規模也可能成為最大的中資美元債違約主體之一，這家國內自主晶片的領軍企業之一面臨深重的債務壓力。

報道引述分析指，紫光美元債的違約可能引發在岸壓力向海外市場傳導的風險擔憂，內地弱資質國企再融資和定價風險可能加劇，帶動違約率上升。政府幫紫光兜底也不太可能，因為中國意圖重整和消除僵屍國企，除非存在引發系統性風險的可能；下一個需要注意的違約風險可能是紫光的母公司清華控股，清華控股債券價格已經處於較低水平。

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