傳Apple Car在美設廠　料最快2024年登場

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)旗下Apple Car將在美國設廠，除挖角其他電動車企高層及工程師外，亦開始與車用電子供應鏈展開磋商。報道引述供應鏈消息指Apple正低調推進Apple Car大計，並加快提升研發技術及電動車專利能力等，有傳已確立在美設廠、生產的計劃，而初步技術、規格等已有，並開展與全球車用電子供應鏈的上下游合作洽商，估計2024至2025年Apple Car就會登場。

台積電早前已傳出為Apple Car展開部署，並在專屬的研發廠區，將分離式與整合式氮化鎵元件導入市場。而一向與Apple有合作的鴻海集團近期亦宣布進軍電動車領域，市場揣測正是為Apple而作出的一步。

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