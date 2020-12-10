【專家點評】楊俊文：來年強勢股有迹可尋？　

臨近年尾基金經理本來除了盡谷本年度盈利，令自己花紅最大化之外，另一個非常重要的工作就是換股。投資者幾乎每年都會發現某一些板塊或個股是升足全年或至少幾個月，跌市升少少，升市升多多，簡單來說就是強勢股。很多時這類強勢股，在升勢早段即使上升都沒有太多投資者留意，直至升市持續一段時間後，或是某日成交量升到頭10大20大或50大成交就正正式式開始吸睛。

而年尾往往是基金沽出強勢股出貨，同時換至下一年看好的股份。被一致減持的強勢股會波幅上落一段時間才會大幅回落，而當出現回落時就是減持去到尾段的時間，當見到急跌的時候可能已經太遲。

而被買入的強勢股一般早段會出現橫行慢升格局，然而高成交量會出賣了收貨人的行蹤。所以年尾年頭，非常值得花時間去找出來年基金會炒哪些股份。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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