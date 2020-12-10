12月期指半日收報26393點　高水17點

12月期指中午收報26,393點，跌153點，高水17點，成交41,477張，未平倉合約130,078張。1月期指收報26,387點，跌169點，高水11點，成交65張，未平倉合約3,417張。

即月國期收報10,427點，跌75點，高水3點，成交26,679張，未平倉合約220,232張。1月國指收報10,431點，跌77點，高水7點，成交162張，未平倉合約8,315張。

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