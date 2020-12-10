【大行報告】摩根士丹利料2021年金價將現沽壓

投資銀行摩根士丹利指出，伴隨市場的回歸正常和收益率曲線的變陡，黃金和其他貴金屬在整個2021年可能都會承受沽壓。

隨着2021年的推進，收益率曲線可能會日益變陡，美國可能也將開始減碼貨幣刺激措施，黃金價格將會因此承壓並維持在每安士1,800至1,900美元區間的低端水平，隨後在2022年可能還會進一步走低。該行認為，2021年和2022年的黃金均價料將分別在每安士1,799美元和1,745美元。

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