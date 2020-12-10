IDC：第3季中國智能家居設備出貨量現負增長

內地媒體引述IDC報告，2020年第三季中國智能家居設備市場出貨量約5,112萬部，按年下降2.5%。

IDC指，市場下行主要受到智能音箱、家庭視頻娛樂設備出貨減少影響，第三季智能音箱市場出貨量約829萬部，按年下降14.7%，家庭視頻娛樂設備出貨量約1,238萬部，按年下降19.9%。家庭安防監控、智能照明和智能溫控市場均延續快速增長態勢，第三季出貨量分別按年錄得28.6%、110.5%及337.5%的增長。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020