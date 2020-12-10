畢馬威料港今年IPO集資額全球第2　受惠中概股上市

會計師行畢馬威預計，香港今年新股集資額創10年新高，達3,899億港元，按年增長約24%，排名全球第2位，僅次於美國納斯達克市場，上海證券交易所及紐約證券交易所則排名第三及第四位。

中概股「回家」成今年新股市場焦點，貢獻集資總額約34%，畢馬威料明年將延續此趨勢。中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，目前在美國上市又合符來港作第二上市的要求的中概股約有50至60隻，預料明年「回家」的中概股比今年9間還要多，包括至少一間以企業同股不同權(WVR)，而集資規模則視乎公司而定。

美國眾議院及參議院上周通過《外國公司問責案》，以規管在美上市的公司須遵守美國審計標準。畢馬威香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀指，美國監管方未能完全審核中概股的問題，現有正式條例規限，雖然或成市場不穩定因素，但實際仍視乎兩國監管機構的行動。從公司、資本市場立場來看，可以選擇從美國退市，或回流至香港第二上市，或到其他地方上市。

她又指，今年首10個月仍有不少中資企赴美上市，共集資約90億美元，反映中資企仍按自身需要選擇上市地。

至於明年新股市場方面，劉大昌預測，明年香港新股集資額約3,500億至4,500億元，按年大致持平，有信心明年香港可進佔全球頭三甲，能否爭奪首位視乎大型新股的上市地。不過，未來美國、香港及內地市場集資額將十分接近。

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