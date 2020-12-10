中國經濟：11月中小企業發展指數升至10個月來最高點

中國中小企業協會今(10日)發布最新數據，11月中小企業發展指數(SMEDI)為87.1，按月上升0.1點，連續5個月回升或持平，已升至今年2月以來最高點。

中國中小企業協會分析指出，11月行業景氣狀況繼續分化。工業和建築業指數連續3個月上升或持平，交通運輸郵政倉儲業和批發零售業指數連續5個月上升或持平，房地產業和住宿餐飲業指數轉降為升，社會服務業指數由升轉降，信息傳輸計數機軟件業連續2個月下降。

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