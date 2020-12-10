研究：疫下富者更富！美國富豪財富暴增逾1萬億美元

美國智庫「政策研究所」（Institute for Policy Studies）與美國稅收公平組織(ATF)周三(9日)聯合公布一項研究報告顯示，自新冠肺炎疫情爆發以來，美國億萬富豪的財富總共暴增逾1萬億美元！

外電報道，該研究顯示，美國651位億萬富豪的總財產，從3月18的2.95萬億美元，攀升至12月7日的4.01萬億美元，增加超過1萬億美元。

ATF執行長Frank Clemente指出，美國從未見過這麼少的人，擁有這麼多的財富積累，此獲利更是超越美國國會正在考慮的一項紓困方案的規模。美國的億萬富豪們可為一項重要的疫情紓困法案買單，而不會損失他們在疫情爆發前的任何一毛錢財富。

美國政府周二提出一項9,160億美元的經濟刺激方案，希望在美國總統特朗普明年1月離任前，突破長達數月關於美國紓困方案的僵局。

研究又顯示，1萬億美元的財富增長，將可為約3億美國人支付3,000美元的經濟刺激支票。此研究進一步加劇了美國關於對富人徵收更多稅收，以縮小日益嚴重的貧富懸殊的爭議。

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