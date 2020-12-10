施羅德發布2021年5大投資預測　料美國小型股會跑贏

施羅德發布2021年5大預測。施羅德亞洲多元資產投資主管Patrick Brenner指全球經濟正在復甦，預料到2021年年底全球的本地生產總值(GDP)將會回復至疫情前水平。

他對未來一年有5大預測，第一，股市將會持續跑贏債市，雖然疫苗推出仍有不確定性，但由於各國央行放水，市場資金流動性強，加上今年年尾或明年將會有更多財政政策出爐，目前股票估值依然吸引；第二，反映美國中小型企業股價走勢的羅素2000指數估值較標指吸引，指數較能受惠於經濟復甦及刺激經濟政策，相反標指前五大權重股都已達歷史新高，再向上的空間有限；第三，在企業營商環境改善下，長年期高息債將會跑贏投資評級債；第四，看好中國國債，因為中國是唯一會為固定收益市場提供多樣化好處的政府，未來將會有更多投資者持有中國國債；第五，雖然美元近期偏軟，但如今匯價「便宜」，且一旦環球經濟增長放慢，美元便可以發揮對沖的功能，持美元長倉、澳元或加幣淡倉屬對沖策略。

拜登即將成為白宮新主人，惟他認為不會為中美關係帶來戲劇性的改變，因為拜登執政後，要推翻特朗普所有對華的政策有困難，關稅以及對中國科技企業的制裁不會有太大變化。不過他補充，拜登或會促進與歐洲和亞洲的雙邊關係，若全球經濟開始復甦，亦有助中國經濟復原。

對於明年香港股市，他有信心明年的投資回報會較佳，因為香港股市對外圍的情況非常敏感，可受惠外圍經濟氣氛轉好。他認為投資者的資產組合應更多元化，可多留意一些受惠於經濟重啟或符合未來經濟走向的股份，如能源板塊。

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