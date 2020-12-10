城中駅套三房累減135萬元售出　本月暫錄5宗成交

利嘉閣羅志雄稱，將軍澳城中駅6座高層D室，實用面積633方呎，三房連套房間隔，今年4月底開始放售，原叫價1,100萬元，其後多次減價，本月初已下調至1,000萬元，最終進一步減至965萬元易手，累減135萬元或12.3%，呎價15,245元。

據了解，原業主約於2010年8月以約430萬元購入單位，現轉手帳面獲利約535萬元，升值約1.2倍。

屋苑本月錄約5宗二手成交，平均實用呎價16,265元，現有約273個放盤，同類型單位入場價由1,010萬元起。

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