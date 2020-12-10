野村證券料明年亞太區企業盈利強勁復甦

外媒報道，野村證券表示，2021年亞太地區企業盈利有望強勁復甦，因為區內國家在控制疫情方面普遍比西方國家做得更好。

該行預計，2021年MSCI亞太指數(不包含日本)成分股公司的每股盈利將增長21%，將支持該指數到2021年底實現9%的回報率。

野村分析師認為，大部分回報將在明年上半年出現，部分市場表現將好於其他市場。分析師又認為，在2021年疫苗供應、採購、資金和免疫執行策略，將成為亞洲股市波動背後的關鍵差異化因素。

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