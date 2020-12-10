台積電11月收入逾1248億新台幣 創歷史單月次高
2020年12月10日 14:04
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（Getty Images圖片）
世界最大晶片代工廠台積電公布，11月收入為1,248.65億元新台幣(下同)，連續6個月超過千億元，兼創歷史單月次高，按年增長15.7%，按月亦增4.7%。至於今年首11個月累計收入逾1.22萬億元，按年增長26.4%。
產能全開的台積電第4季指引為收入介乎124億至127億美元，以新台幣28.75元兌1美元匯率假設計算，毛利率預計介乎51.5至53.5%。
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