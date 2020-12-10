報告：全球大多銀行疫後將面臨4年盈利低迷階段

外媒報道，麥肯錫公司(McKinsey & Co)發表報告指，全球大多數銀行在新冠疫情大流行結束後，將經歷4年的盈利低迷階段。

該公司稱，在2024年之前，疫情將令銀行業有必要撥備2.7萬億美元貸款損失支出，而經濟挑戰及利率於低位徘徊，將導致3.7萬億美元收入永久流失。

全球範圍來看，盈利關鍵指標股本回報率2021年預測將，由2019年的8.9%下降至1.5%。該公司稱，多數機構5年內將難以恢復到2019年的利潤率，除非改善生產率和資本管理水平。

麥肯錫預測，銀行業將迎來漫長的寒冬，意味着銀行業將希望通過改善支出來提高生產率。銀行業還面臨來自高估值科技公司日益激烈的競爭，這些公司擁有的資源使它們能夠以極低的成本向客戶嘗試推出新產品。

麥肯錫估算，7%銀行有50%甚至更高的機率需要補充資本才能達到監管機構的最低要求，這些銀行僅佔行業資本的大約2.7%。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020