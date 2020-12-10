調查：2021年亞太城市房地產投資前景　香港排第尾…

台灣資誠全球聯盟組織(PwC)與城市土地學會(Urban Land Institute)共同發布《2021年亞太地區房地產趨勢調查報告》。調查比較了22個城市，在2021年的投資前景中，新加坡及東京與2020年一樣，分別位居第1及第2位，而第3至5位分別為澳洲雪梨、南韓首爾及越南胡志明市。至於香港，與2020年一樣排第尾，居第22名；上海排名與2020年一樣，2021年排名位居第7名；深圳的排名由2020年的第6名降至2021年的第9名；台北由2020年的14名跳升至2021年的第11名。

調查結果顯示，2020年雖有疫情衝擊，造成中國內地、印度及澳洲部分市場有較明顯的萎縮，其餘亞太地區房地產交易並未出現恐慌性的下跌，且包括南韓、日本及台灣等市場反而有不錯的表現。展望2021年，整體上受訪投資者對於全球景氣仍持保留態度，也依然關注部分市場、部分類型資產的價格會否出現進一步修正。

是項調查為第15年發表，調查了391位亞太地區不動產從業人士，並訪談134位受訪對象，包括投資者、開發商、資產公司代表、貸款人、經紀人以及專業顧問。報告指出，就2021年的投資前景，新加坡、東京及雪梨3個城市最受青睞，因為地緣政治及經濟風險相對較低，成為資金的安全停泊港。

● 主流投資標的褪色 新型態投資標的崛起

調查結果顯示新的變化，亞太地區過去主流的投資標的正受到挑戰，包括辦公、零售及商務旅館等。由於社交距離、在家或遠距工作、企業削減開支及租戶抑制成本等因素，投資者對辦公產品的投資前景趨向保守。另外，受到居民減少外出消費及跨國旅遊禁令影響，中長期而言，零售店面需求回升之機會或許較高，酒店旅館供過於求的現象會持續，可能導致部分物業被拋售，或是必須變更為其他用途尋找出路。

同時，市場投資者的眼光已經轉向往景氣下滑時仍能創造穩定收益的資產類型，例如物流倉儲、出租住宅及資料中心等。其中，電子商務蠶食傳統零售的趨勢一直都在，而這次疫情更是往前推了一把，使得原本即已火熱的物流倉儲需求更加暢旺，成為疫情爆發後亞太地區發展最為強勁的資產類型。

在地區方面，報告指出，在疫情的衝擊下，2020年中國、印度及澳洲部分市場有較明顯的萎縮，其餘亞太地區房地產交易並未出現恐慌性的下跌，且包括南韓、日本及台灣等市場反而有不錯的表現。

南韓及日本市場交易投資較為熱鬧，主要因為本土投資者現階段對外國市場的信心不足，將焦點轉向國內。中國內地雖受中美關係緊張影響，跨境資本流動下降，但仍是國際投資人重要的投資目的地之一。

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