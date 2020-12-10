全球11月黃金ETF持倉一年來首現淨流出

世界黃金協會(WGC)數據顯示，11月全球黃金交易所買賣基金(ETF)持倉錄得一年來首下跌，且為歷史上第二高的月度淨流出。

11月全球黃金ETF持倉下降107噸，約合68億美元，佔總資產管理規模2.9%，但今年首11個月的淨流入達916噸，約503億美元，仍遠高於此前任何一年的年度紀錄。目前全球的黃金ETF總持倉為3,793噸，約合2,150億美元。

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