香港數碼進程全球排第3　落後於新加坡及美國

Mastercard與美國塔夫茨大學弗萊徹學院共同發布「數碼智能指數」。研究顯示，香港為全球最先進數碼經濟體之一，分別於亞太區及全球排名第2及第3，並被評為全球其中一個「超級領先」經濟體。惟在提供可靠的數碼環境方面，香港在亞太區排名第4(55.15分)，落後於新加坡、新西蘭及日本。

有關數碼進程現況的分數顯示，香港以88.12分位列全球第3及在亞太區排名第2，位居新加坡(98.82分)及美國(89.82分)之後，但領先於亞太區內其他國家及地區，包括南韓(83.09分)、台灣(80.75分)、日本(77.76分)及中國(61.89分)。

針對科技信任度的研究部分則圍繞行為、態度、環境和經驗4個關鍵範疇，香港分別在行為及體驗兩個範疇中排名全球第2(75.77分)及全球第3(68.71分)。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳稱，疫情進一步加速香港在數碼化層面的發展，尤其在社交距離措施下，愈來愈多人使用電子支付、進行網上購物及電子商務。

數碼智能指數利用超過358個有關數碼進程和對數碼化科技的信任度的指標，就全球90個經濟體的數碼化經濟發展進程進行評分。

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