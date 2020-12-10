新股專輯：和鉑醫藥兩種藥品正準備商業化

王勁松稱生物科技企業在研發階段需投入大量資源，但回報亦大。

他指，乾眼症的患者廣泛，故計劃和有相關經驗的公司合作，將特那西普商業化，以加快產品進入市場。至於巴托利單抗治療特殊疾病，對用藥專業認知的要求較高，將自建團隊進行商業化。

被問到扭虧時間表，王未有正面回應，僅指生物科技企業在研發階段需要投入大量資源，但回報亦會很大。隨着產品推出，研發及銷售的比例會進一步調整，而技術授權等其他收入亦會有所提升，最終有更多的商業回報。

他又提到，上市只是公司發展其中一個重要的部分，並給予公司新的平台及機會，對接更多資源，與行業一同發展。

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