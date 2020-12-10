新股專輯：和鉑醫藥兩種藥品正準備商業化
2020年12月10日 14:57
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王勁松稱生物科技企業在研發階段需投入大量資源，但回報亦大。
尚未有盈利或收入生物科技股和鉑醫藥(02142)周四(9日)首日掛牌上市，公司董事會主席兼首席執行官王勁松稱，部分產品已進入商業化的準備階段，包括適用於免疫性血小板減少症的巴托利單抗及治癒乾眼症的特那西普。由於兩種藥品的具差異性，將採取不同的商業化策略，並正在組建團隊。
他指，乾眼症的患者廣泛，故計劃和有相關經驗的公司合作，將特那西普商業化，以加快產品進入市場。至於巴托利單抗治療特殊疾病，對用藥專業認知的要求較高，將自建團隊進行商業化。
被問到扭虧時間表，王未有正面回應，僅指生物科技企業在研發階段需要投入大量資源，但回報亦會很大。隨着產品推出，研發及銷售的比例會進一步調整，而技術授權等其他收入亦會有所提升，最終有更多的商業回報。
他又提到，上市只是公司發展其中一個重要的部分，並給予公司新的平台及機會，對接更多資源，與行業一同發展。
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