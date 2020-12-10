新盤動向：尚悅·天城考慮提供樓價80至85%高成數一按

林達民料好大機會在月內開售尚悅·天城。

豪宅新盤承接持續理想。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新冠肺炎疫情爆發後，買家更關注生活空間及環境等因素，為回應市場需求，公司部署推售元朗洋房項目尚悅·天城，預料好大機會在月內開售，發展商考慮提供樓價80%至85%高成數一按。

配合工程進度，最快下周可開放示範屋予準買家參觀。他透露，今(10日)率先介紹3號洋房的平面圖，實用面積1,825方呎，間隔四房四套設計，花園面積1,102方呎，屬項目最大花園，天台面積則為433方呎。

他透露，參考同區一手物業做價，近期成交呎價約1.6萬至1.7萬港元，公司會參考有關價錢。市況方面，若疫情完結後，明年樓價料可上升。

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