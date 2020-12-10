歐股三大指數向好 TUI集團跌0.59%

英國與歐盟誓言要在周末之前就脫歐後的潛在貿易協定作出決定，歐股早市向好，英股報6,595點，升0.47%；德股報13,351點，升0.08%；法股報5,562點，升0.28%。

歐盟領導人周四在布魯塞爾舉行為期兩天的歐盟理事會會議，市場還將關注歐洲央行，該行將發布其最新的貨幣政策決定和宏觀經濟預測。隨着歐洲應對第二波新冠肺炎，該央行有望擴大其刺激計劃。

TUI集團年度虧損30億歐元，因為新冠肺炎抑制了全球最大假日集團的旅行需求和財務狀況，迫使該集團尋求德國政府的多項紓困。它將把削減成本的目標從之前的3億歐元提高到每年4億歐元。TUI股價跌0.59%。

英國在線超市Ocado Group兩個月內第二次上調了對2019至20年核心收入的預測，最新料全年經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)超過7,000萬英鎊，主要受惠於與馬莎合營公司的貢獻。Ocado Group股價跌2.54%。

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