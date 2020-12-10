摩通指比特幣開始獲主流金融界接受　或對金市造成分流效應

投資銀行——摩根大通的研究報告指出，今年10月以來大量資金不斷從黃金流出，並流向比特幣，這種趨勢將持續很長一段時間，而隨着比特幣等加密貨幣在主流金融界逐漸崛起，黃金市場可能會受到衝擊。

外電報道，隨着加密貨幣變得愈來愈受歡迎，摩通成為少數幾家預測黃金和加密貨幣市場將發生重大轉變的華爾街銀行之一，未來數年，就算投資者僅將資金配置中的一小部分從黃金轉向加密貨幣，這種趨勢仍將給貴金屬市場的多頭行情帶來威脅。

摩通的數據顯示，自今年10月以來，比特幣信託基金Grayscale Bitcoin Trust已吸引近20億美元資金流入，同期的黃金ETF則流出70億美元；比特幣僅佔家族理財資產的0.18%，黃金ETF則達到3.3%。若資金從黃金流向比特幣，其規模將以數十億美元來計算。如果這種中長期論點被證明是正確的，那麼未來幾年，金價將受到結構性逆流的衝擊。

惟該行補充，短期而言，比特幣價格可能已經過高，上升動能不繼或會引發沽售，而金價則可望反彈。

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