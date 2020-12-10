【市後重點睇】港匯轉強　道期靠穩

美匯指數處91.06；港匯升見7.7514；離岸人民幣(CNH)反覆回落至6.5374；美元兌日圓報104.49；歐元企1.2094；英鎊見1.3315。金價報1,836美元。油價升幅收窄，布油報48.93美元，紐油見45.6美元。道指期貨跌1點。

●市後關注點

-20:45 歐央行議息

-21:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國11月消費物價指數(CPI)

●【旅業蕭條】達美航空要求員工放更多無薪假，恐淡靜至明年。

●傳Apple Car在美設廠，料最快2024年登場。

●索尼斥92億元向AT＆T收購動漫串流服務商Crunchyroll。

●美前財長保爾森警告：美國或失金融業主導地位。

●全球經貿戰：

-傳瑞士將被美國認定符合匯率操縱國標準。

-特朗普任內簽3900項制裁破紀錄，日均發近3項。

●澳新銀行：展望明年須注意刺激政策退場風險。

●環球晶圓正式同意收購德國Siltronic，營收計躍居行業首位。

●投資展望：2021年全球經濟穩健增長，助風險資產繼續利好。

●施羅德發布2021年5大投資預測，料美國小型股會跑贏。

●野村證券料明年亞太區企業盈利強勁復甦。

●研究：疫下富者更富！美國富豪財富暴增逾1萬億美元。

●全球11月黃金ETF持倉一年來首現淨流出。

●紫光集團風險向離岸蔓延，美元債無法償付或觸發交叉違約。

●債務危機！天津物產重整方案出爐，普通債權清償或需等10年。

●調查：2021年亞太城市房地產投資前景，香港排第尾...

●IDC：第三季中國智能家居設備出貨量現負增長。

●亞開行料亞洲發展中經濟體今年GDP縮0.4%，上調中印預測。

●畢馬威料港今年IPO集資額全球第二，受惠中概股上市。

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