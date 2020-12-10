仲量聯行料明年中小型住宅跌價5%　舖租見底反彈

今年樓市受新冠肺炎疫情影響，表現不如理想。仲量聯行香港主席曾煥平稱，上半年中小型住宅價格錄約2.2%升幅，惟疫情持續，下半年轉勢下跌約3.2%，全年略為下跌約1%。現時中小型住宅有需求，預計明年樓價最多跌約5%，反觀豪宅市場租售價均料跌5至10%，建議政府應就住宅市場撤減辣招，如放寬樓價1,000萬元以上按揭，有助推動換樓鏈。

至於舖位市場今年市況慘淡，來港旅客人數急挫，今年核心區街舖租金跌約36.8%。不過，該行商舖部主管唐偉樂認為，由於舖租早前已大幅下挫，展望明年租金回穩，料有最多約5%升幅。

而明年甲級寫字樓租金及售價將有較大跌幅。仲量聯行商業部主管鮑雅歷稱，今年下半年整體商廈空置率升至8.8%，創2004年後最高，預期明年空置率仍會上升，甲級寫字樓租金料跌5至10%，售價將下挫約10至15%。

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