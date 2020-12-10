聯博：拜登政府將促進中美回復較可預測接觸

環球經濟今年經歷嚴冬，投資管理公司聯博料明年有望強勢反彈。新冠肺炎疫苗即將面世，民眾生活有機會重回正軌，惟結構性不利因素仍然存在。在美國總統大選後，近數周環球經濟前景有所改善，而美國新任總統拜登令環球貿易關係的前景變得較可預期及可調解。然而，美國推出重大財政刺激措施的可能性已減低，疫情的再度爆發將牽制本季歐美產量增長。

聯博大中華區首席經濟學家紀沫表示，2021年經濟復甦情況仍取決於疫情和疫苗兩大重要因素。低增長及低通脹將持續，而貨幣政策傳導對支持實體經濟的效果有限，亦缺乏推出進一步財政刺激措施的空間。

她指，中國已於2020年率先復甦，預計延續至明年。受美元弱勢和資本流入政策需求影響，技術因素及結構因素將帶動人民幣於2021年轉強。

全球正關注拜登的動向，以了解其政府對華政策的迹象。該行預計，拜登執掌白宮後，中國和美國將成為競爭對手，而非敵人，拜登政府將促進兩國回復較可預測的接觸。雖然中美兩國緊張的貿易關係或會持續不變，但美國有望於2021年底前重新檢討並降低對中國商品開徵的關稅，但或將難以撤回美國前總統特朗普的政策。

聯博股票資深投資策略師王耀維指出，政治風險經常成為新聞頭條，但長線而言，無論任何黨派勝出美國總統大選對股市回報影響甚微。市場處於一個低增長、低通脹、低利率的環境，能夠實現持續盈利增長的公司仍出現溢價。疫情加速諸多早已存在的長期趨勢，例如電子商務的發展、靈活工作安排、增加視訊會議、減少商務出差等，當投資者試圖在對周期性行業抱持戰術性正面態度、以及在投資長期的結構性贏家之間保持平衡時，應謹記現時仍處於「新常態」。2021年企業盈利有望創新高，而該行將繼續看好美國長期增長、醫療保健及優質防守股，同時認為中國增長股具備上行潛力，但其波幅較高並且較受政府政策影響。

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