新奧能源前CFO被裁定內幕交易

審裁處在2017年3月裁定，鄭則鍔並無就中國燃氣的股份進行內幕交易。證監會就審裁處的裁定提出上訴。上訴法庭於2018年9月判決證監會的上訴得直，並頒令將案件轉交另一個由不同成員組成的審裁處，以單就鄭氏曾否買賣中國燃氣股份作出裁定。

2020年11月30日，審裁處在重審後裁定，由於鄭氏並非可信的證人，故其其證據不獲考慮。另外，考慮到他曾就在中國銀行(香港)開立代名人帳戶及取覽銀行結單作出安排，而中國燃氣股份的買賣，與鄭取得內幕消息有明顯關連；以及經由位於新奧能源辦公室的互聯網IP地址和智能電話作出的交易指示來源，與鄭當時身處的地方有關連，代名人或某名身分不明的人士均不可能發出有關的交易指示，認為鄭較有可能曾買賣中國燃氣股份。

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